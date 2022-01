Maracás apto para a defesa do Paços de Ferreira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Há boas notícias para César Peixoto nas vésperas de defrontar o Famalicão. O treinador pacense já contou com Maracás no treino, o que faz aumentar as opções para o eixo da defesa e recuperar um dos indiscutíveis da equipa.

O brasileiro, de 27 anos, falhou os últimos compromissos devido a problemas físicos, estando agora em condições para reassumir a posição. Também João Pedro e Miguel Mota serão amanhã reintegrados nos trabalhos, depois do afastamento por estarem infetados com Covid-19.