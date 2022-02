Maracás pronto para ser titular

A contratação de Pedro Ganchas e o regresso de Maracás às opções, depois de ter cumprido um jogo de castigo, fez aumentar as opções no eixo da defesa para o jogo com o Portimonense. Esta posição do terreno era uma das preocupações de César Peixoto, pois apenas tinha disponíveis Marco Baixinho e Nuno Lima. Para o embate com os algarvios, tudo indica que será Maracás a fazer dupla com Marco Baixinho no eixo da defesa, num jogo que deverá marcar ainda a estreia do avançado Adrián Butzke.