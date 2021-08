Maracás regressa no Paços de Ferreira para decisivo jogo com Tottenham

O defesa Maracás vai integrar a comitiva do Paços de Ferreira rumo a Londres, não estando descartada a possibilidade de regressar à competição frente ao Tottenham, no decisivo jogo da Liga Conferência Europa, na quinta-feira.

O central brasileiro, de 27 anos, iniciou a temporada a titular, tendo disputado o aceso à fase de grupos da Taça da Liga, diante do Gil Vicente, a primeira mão da pré-eliminatória com os norte-irlandeses do Larne e a ronda inaugural da Liga Bwin, frente ao Famalicão, em jogos ganhos pelo Paços de Ferreira, mas não mais voltou a competir, devido a lesão.

O número seis do Paços de Ferreira falhou os últimos quatro jogos da equipa, mas está já recuperado e existem boas possibilidades de voltar a competir no decisivo encontro com o Tottenham, na quinta-feira, quando a formação lusa defende a vantagem de 1-0 conseguida no Estádio Capital do Móvel.

Maracás é um dos 24 elementos do plantel que viajam até Londres (do lote de 25 inscritos na UEFA só João Vigário, lesionado, vai ficar em Portugal), num voo charter com partida do Porto, na quarta-feira, às 10:00.

O treino de adaptação ao relvado do recinto londrino está marcado para quarta-feira, às 18:00, meia hora depois da conferência de antevisão do técnico Jorge Simão, marcada para as 17:30.

Devido aos compromissos da formação nortenha, a comitiva pacense vai permanecer em Inglaterra até sexta-feira, dia seguinte ao jogo com o Tottenham, de onde viajará diretamente para o Algarve, uma vez que vai jogar no domingo com o Portimonense, para a quarta jornada da Liga Bwin.