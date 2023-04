Maracás: «Ser fortes emocionalmente»

"Temos de valorizar este ponto, sobretudo porque ficamos com menos um", salientou Maracás. O central do P. Ferreira diz que "notou-se o espírito e a união"."É um ponto que vai ser importante na nossa caminhada", salientou o brasileiro, comentando com pragmatismo o caso da expulsão de Marafona: "Os árbitros são passíveis de errar, mas há coisas que ultrapassam limites. Em situações como estas não nos podemos perder emocionalmente, temos de ser fortes e continuar com a cabeça no lugar."Já Tomas Händel reconheceu que o Vitória jogou contra "uma equipa bem organizada, com qualidade e bem orientada", destacando o seu regresso ao onze: "Foram 14 meses de muito sofrimento, mas continuei a trabalhar sempre com o foco de voltar a jogar."