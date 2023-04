Marafona castigado com 3 jogos por insultar e chamar "corrupto" ao árbitro Gustavo Correia

Marafona vai falhar os próximos três jogos do Paços de Ferreira, como consequência da expulsão em Guimarães. Depois de analisar o relatório da equipa de arbitragem, o Conselho de Disciplina da FPF aplicou o castigo pela reação e pelas palavras que o guarda-redes terá proferido a Gustavo Correia: "filho da p.., és um corrupto", isto após a exibição do cartão vermelho, e enquanto encostava a cabeça ao árbitro, "sendo novamente agarrado pelos colegas de equipa e staff técnico até o retirarem de campo".

O pedido de desculpas de Marafona ao árbitro teve uma circunstância atenuante, conforme refere o comunicado. "No final do jogo, na presença do delegado da Liga, estiveram presentes no balneário o senhor presidente do Paços de Ferreira, o delegado, Carlos Carneiro, e o guarda-redes, Marafona, este último pedindo desculpa, à equipa de arbitragem, pelo seu comportamento em campo após a sua expulsão", refere o relatório.

Este comportamento foi sancionado com dois jogos de castigo, aos quais se junta um jogo por "Injúrias e ofensas à reputação". Marafona, antes de ter sido expulso, "com o jogo interrompido, dirigiu-se ao árbitro, gesticulando efusivamente, e disse "Vai para o c...! Vai para o c...! Vai para o c...! "(....).

O guarda-redes terá ainda de pagar uma multa.