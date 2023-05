Marafona lamenta os erros cometidos pelo Paços frente ao Sporting: «Entrámos muito nervosos»

Marafona admitiu que a má entrada do Paços de Ferreira no jogo acabou por abrir as portas à goleada leonina por 4-0."Entrámos muito nervosos e o erro do primeiro golo prejudicou mais. O Sporting foi sempre melhor...Nós queríamos muito conquistar pontos mas a nossa luta continua", afirmou o guarda-redes, à Sport TV, onde ainda garantiu que a equipa não vai atirar a toalha ao chão na luta pela manutenção: "Vamos lutar já a pensar no jogo da próxima jornada. Nós acreditamos que é possível, e vamos tentar a vitória em Chaves".