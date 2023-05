Marafona: «Não foi falta de empenho»

Marafona não escondeu a tristeza pela despromoção do P. Ferreira, mas fez questão de vincar que a queda não aconteceu por uma questão de atitude. "Não foi falta de empenho. Este grupo dedicou-se sempre. Fizemos uma segunda volta muito boa, mas não conseguimos", lamentou. Porém, o experiente guardião foi lesto em apontar baterias ao regresso imediato ao convívio com os grandes. "Estamos tristes com isto, mas agora temos de nos reerguer e fazer tudo para voltar com o Paços à Liga Bwin", asseverou o experiente guarda-redes de 36 anos.

Do lado do Rio Ave, o estreante Jorge Karse lamentou a derrota, mas disse que há que pensar no jogo com o Famalicão "para fechar bem a época". Sobre a estreia, o defesa, de 18 anos, admitiu estar "orgulhoso" e agradeceu "o voto de confiança".