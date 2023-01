E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Não é o sapato da Cinderela, mas assenta que nem uma luva. #DefendeOAmarelo #FCPF2223 pic.twitter.com/JkmLL5BNsu — FC Paços de Ferreira (@fcpf) January 4, 2023

Marafona foi esta quarta-feira oficializado reforço do Paços de Ferreira até ao final da temporada. O experiente guarda-redes, de 35 anos, regressa ao clube que já representou, em 2015/16, com vontade de ajudar a equipa a conseguir a permanência na 1.ª Liga."Estou feliz por voltar a esta casa, que conheço bem, e onde tenho a máxima admiração pelas pessoas", começou por dizer o jogador, desejoso que o que resta do campeonato se assemelhe à última passagem pelo clube, onde se destacou na baliza pacense, valendo-lhe o salto para Braga na mesma temporada.Marafona deixou ainda o apelo aos adeptos. "Peço que nos apoiem, acreditem em nós, porque vamos fazer de tudo para inverter esta situação", garantiu.