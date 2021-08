Marco Baixinho: «A confiança está no máximo»

Marco Baixinho foi o porta-voz da comitiva do Paços de Ferreira que partiu esta manhã, às 10 horas, rumo à Irlanda do Norte, onde os castores jogam esta quinta-feira, frente ao Larne.





Depois dos 4-0 da 1ª mão da 3ª pré-eliminatória da nova Conference League da UEFA, os pacenses estão obviamente otimistas e foi isso que o capitão deu conta em declarações exclusivas ae à Sport TV, ainda no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, às 8.30 horas."A confiança está no máximo. A cada semana que passa a equipa sente-se muito melhor e as exibições e os resultados são a evidência disso mesmo. A chave para este jogo é ter a mentalidade certa e ir lá para vencer", começou por registar Marco Baixinho, referindo-se depois à 1ª mão realizada na semana passada: "Tornámos o jogo fácil e basicamente o segredo foi esse. O Larne é uma equipa boa, mas nós entrámos na eliminatória muito fortes. Foram quatro a zero, mas podiam ter sido cinco ou seis. A nossa concentração foi muito forte desde o primeiro minuto e já com o Famalicão foi a mesma coisa. Temos de dar sequência a este momento.""Vai ser um jogo muito físico, muito vertical e com eles a tentar criar perigo nas bolas paradas e até nos lançamentos. Ainda por cima, o campo é pequeno e vai ser um jogo de muita luta. Vamos ter de ser muito fortes mentalmente", avisou ainda o defesa-central, concluindo com a ideia de que será um perigo pensar já no Tottenham, o poderoso adversário que se perfila para o playoff da prova: "O pensamento é encarar este jogo com a mentalidade certa e sermos fortes neste jogo sem pensar em mais nada. É ‘limpar’ esta eliminatória e depois temos a semana toda para pensar primeiro no Boavista e depois no Tottenham."Jorge Simão faz a antevisão do jogo ao final da tarde, já em Larne, e antes do treino de adaptação ao relvado sintético do Inver Park. O treinador chamou 23 jogadores para o jogo.A saber: André Ferreira, Jeimes, José Oliveira, Luís Bastos, Fernando Fonseca, Marco Baixinho, Flávio Ramos, Nuno Lima, Jorge Silva, Antunes, Luiz Carlos, Rui Pires, Stephen Eustáquio, Macthoi, Ibrahim, Nuno Santos, Hélder Ferreira, Uilton, Lucas Silva, Juan Delgado, Denilson, Douglas Tanque e João Pedro.Nota para o facto de Adriano Castanheira não estar entre os eleitos, pois o esquerdino está a caminho do Chaves. Jordi, Diaby, João Vigário e Maracás recuperam de lesões, mas o central estará apto para a deslocação ao Bessa, no próximo jogo da Liga Bwin.