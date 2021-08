Marco Baixinho e a derrota com o Estoril: «Tiveram duas ou três oportunidades e aproveitaram»

O Paços de Ferreira somou a segunda derrota consecutiva na Liga Bwin, desta feita na receção ao Estoril, por 3-1. No final do encontro, Marco Baixinho destacou a eficácia da equipa da Linha na partida e afastou ainda a ideia de que os castores já estariam com a cabeça no duelo de quinta-feira, diante do Tottenham.





"Não, de modo nenhum. Estávamos 100% focados no jogo e fizemos tudo. Estava muito quente e acusamos alguma fadiga também. Mesmo assim penso que tivemos três ou quatro oportunidades para matar o jogo, mas não conseguimos. Eles tiveram, se calhar, duas ou três oportunidades e aproveitaram", começou por dizer, na flash-interview, à Sport TV, para depois explicar o que faltou na segunda parte."Eles estavam a ter mais bola, mas em termos de oportunidades de jogo não as estavam a ter. Aliás, o que faltou foi mais critério nas nossas saídas de bola. Quando recuperávamos a bola, não estávamos a definir bem", concluiu.