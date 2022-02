Marco Baixinho envergou braçadeira com cores ucranianas

O capitão do Paços de Ferreira, Marco Baixinho, envergou esta sexta-feira uma braçadeira com a bandeira ucraniana e uma 'pomba da paz', no jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin, frente ao Belenenses SAD.



Esta homenagem à população ucraniana teve anuência da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), após pedido dos pacenses, com a intenção de "demonstrar toda a sua solidariedade para com os mais recentes acontecimentos" no território ucraniano.

O Paços de Ferreira "vai homenagear a Ucrânia, através do capitão de equipa, que vai utilizar uma braçadeira com a bandeira daquele país do Leste europeu, com uma pomba branca, a simbolizar a paz. Este pedido dos castores, face à situação de guerra que se vive entre a Ucrânia e a Rússia, e numa clara homenagem à Ucrânia, teve a anuência da LPFP", explicou a entidade que rege as ligas profissionais, em comunicado.

A equipa nortenha, 11.ª classificada, com 24 pontos, visita o Belenenses SAD, no 18.ª e último lugar, com 15, no jogo de abertura da 24.ª ronda da Liga Bwin, no Estádio Nacional, em Oeiras, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.