Marco Baixinho: «O nosso objetivo é a manutenção»

Apesar da derrota do P. Ferreira frente ao Sp. Braga, por 2-1, Marco Baixinho, capitão dos castores, ficou agradado com aquilo que viu da sua equipa.





"Foi um bom jogo, tirando o último momento, em que tivemos uma falha de concentração fruto do cansaço. O Sp. Braga teve mias bola, mas nós estivemos compactos e saímos quando conseguimos. Nos momentos em que tivemos bola tentámos fazer o que temos trabalhado durante a semana", começou por referir.Elogiando o regresso de Jorge Simão e a forma como este comunica com a equipa, o defesa-central defendeu ainda a importância de o clube saber gerir as expectativas para 2021/22: "Vai ser uma época competitiva, quando estamos em todas as competições temos de pensar bem nos nossos objetivos, que no fundo é a manutenção. Se conseguirmos alcançar mais alguma coisa, melhor".