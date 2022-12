Marco Paiva: «Este jogo vale muito mais que 3 pontos»

O Paços de Ferreira defronta esta quinta-feira (21h15) o Sporting, em Alvalade, com Marco Paiva a assumir interinamente a equipa enquanto não é encontrado o sucessor de José Mota. A necessidade de pontos obriga os castores a assumirem a necessidade de somar pontos neste jogo."Não encontrámos o balneário no seu melhor momento. É um estado anímico próprio da situação. É nestes momentos de dificuldade que temos de caminhar juntos, unidos e recuperar a identidade deste clube. Todos somos poucos para ultrapassar esta situação, queremos dar uma imagem positiva em Alvalade de forma a poderem orgulhar-se do que fazemos. É um jogo que vale muito mais que 3 pontos. Vamos tentar ganhar para recuperar a imagem do clube.""É sempre uma responsabilidade estar neste lugar num clube como o Paços de Ferreira. O momento é complicado, há que encarar a realidade, mas temos a missão de dar a volta a este momento de 17 jogos sem vencer e olhar em frente com vontade de sairmos desta situação o mais rápido possível.""Isso não está na minha cabeça. Foi-me pedido para fazer a transição e vou procurar fazer o melhor para o clube de forma positiva. Queremos fazer o melhor possível, com o Marco ou sem o Marco. Foi-me solicitada esta transição e é essa a minha preocupação.""Sentimos os jogadores mentalizados para darmos o primeiro passo no sentido de virar esta situação. Esperamos um Sporting no melhor momento da época, mas queremos contrariar esse tipo de situação com uma atitude muito forte da nossa equipa. Queremos elevar os níveis de qualidade para todos os jogos, porque não estamos em condições de desperdiçar.""Sinto esse compromisso. Antes de olhar para dentro, temos de olhar para quem nos rodeia. Temos de nos dar uns pelos outros. Temos demonstrado capacidade para dar tudo pelo clube. E o presente é o Sporting.""Vamos querer olhar para a baliza do Sporting e jogar no campo todo. Se o Sporting tomar a sua iniciativa e qualidade que nos obrigue a uma postura mais defensiva, teremos de ser melhores a defender. Mas vamos querer olhar para a baliza do Sporting e querer fazer golos."