Matchói marca e garante vitória do P. Ferreira em Oliveira de Azeméis

Matchói foi o autor do único golo na vitória do P. Ferreira em Oliveira de Azeméis, frente à Oliveirense, num jogo em que o internacional português sub-19 voltou a demonstrar estar em boa forma nesta fase inicial de pré-temporada.

À semelhança do teste com a equipa concelhia (vitória, por 3-0), o médio esteve em particular destaque pela capacidade de construir situações de perigo na área, tendo ainda a lucidez para marcar o único golo (20’) que garantiu a vitória pacense.

Destaque ainda para a estreia de Nigel Thomas (entrou na segunda parte) e para a titularidade de Holsgrove, o natural substituto de Nuno Santos no meio-campo pacense.

Jordi esteve na baliza na segunda parte e foi responsável por manter a baliza inviolada, com duas defesas de grande nível.

O P. Ferreira começou com: André Ferreira, Juan Delgado, Nuno Lima, Pedro Ganchas, Luís Bastos, Holsgrove, Matchói, Rui Pires, Uilton, Pedro Martelo e Gaitán. Jogaram ainda: Jordi, Nigel Thomas, Ibrahim, João Magno, Lucas Silva, Miguel Mota, Guilherme Pio, Simão Rocha e Bruno Silva.