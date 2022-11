Mauro Couto observado pelos italianos do Génova

Mauro Couto, jovem extremo de apenas 17 anos, jogou pela segunda vez pela equipa principal do Paços no último domingo, no duelo com o Casa Pia e, na bancada, estavam observadores do Génova que já há muito acompanham o percurso do talento que dividiu a formação entre os castores, o Padroense, a Dragon Force e o Penafiel.De acordo com as informações apuradas por, o emblema italiano está mesmo a ponderar avançar com uma proposta pelo jogador, vendo nele um jovem com enorme potencial.Aos 17 anos e depois de 12 jogos e três golos pelos sub-19 do Paços esta época, Mauro Couto foi lançado por César Peixoto no jogo da Liga contra o Casa Pia, atuando apenas três minutos. No domingo, José Mota deu-lhe mais tempo de jogo - 22 minutos - na Allianz Cup, prova onde poderá continuar a somar minutos nas próximas semanas.