Melhor casa da época está garantida

Já não há bilhetes de venda livre para o jogo com o Benfica. O clube pacense disponibilizou anteontem mais de 9 mil ingressos e os que estavam destinados aos adeptos encarnados voaram num ápice. A penas sobraram as entradas para os sócios do P. Ferreira, que ainda poderão adquirir mediante a apresentação da quota 12.

A melhor casa da época, da receção ao Sp. Braga (5.904 espectadores), vai ser batida, sendo esperados mais de 6 mil adeptos só do Benfica, que ocuparão a totalidade das duas bancadas dos topos e uma parte da nova bancada central.

De resto, César Peixoto continua a partida, com a certeza de que fará alterações no sector mais recuado. Maracás está castigado e deverá ceder o lugar a Ferigra, enquanto Antunes está de regresso, após castigo, e deve substituir Luís Bastos, que foi titular diante do Sp. Braga.