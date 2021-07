Mini-estágio radical quebra rotinas

O plantel do P. Ferreira está a realizar um miniestágio em Arcos de Valdevez que serviu também de preparação para o último teste de pré-época, agendado para esta noite, em Braga.

Os trabalhos dos jogadores foram diferentes do habitual, uma vez que passaram um ‘dia radical’ num parque temático existente naquela localidade, com vários exercícios de índole física misturados com a boa disposição. O objetivo das atividades passou por reforçar os laços entre os elementos do plantel.

A comitiva dos castores regressa a Paços de Ferreira após o embate com o Sp. Braga, para se focar apenas no primeiro jogo oficial da temporada, a contar para a Allianz Cup.

Ainda ativa no mercado, a formação comandada por Jorge Simão deve apresentar ainda um guarda-redes, na sequência da lesão grave do guardião titular Jordi, e um médio para colmar as principais lacunas do plantel.