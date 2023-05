Modelo de gestão SDUQ com os dias contados

Paulo Meneses defende que o atual modelo de gestão da SDUQ do P. Ferreira deverá ser alterado para garantir a sua sustentabilidade no futuro. No entanto, discorda de uma SAD e defende que a solução passa pela criação de uma sociedade comercial.

"Os sócios do P. Ferreira deverão lutar até à exaustão para que o clube não venda a alma ao diabo, resolvendo transformar-se numa SAD. Uma gestão em parceria não me choca, mas assumo que o Paços tem de equacionar uma sociedade desportiva em modelo de sociedade comercial", referiu o recandidato às eleições que se realizam hoje.

O líder pacense, que falou durante o fórum de esclarecimento sobre o projeto da lista candidata, lembrou depois que "os sócios serão chamados a pronunciar-se para darem poderes de negociação à direção, mas a aprovação definitiva terá de voltar à assembleia para ser votada pelos sócio". A percentagem do capital a negociar com o investidor será sempre minoritária e decidida pelos sócios.

Paulo Meneses vincou ainda o seu ceticismo sobre a SDUQ, apesar de o P. Ferreira ter sido o primeiro clube profissional a assumir este modelo de gestão. "Apresentámos os estatutos em 2013 e não sabíamos como seria a evolução do futebol. A opção pelo modelo SDUQ, como temos este ano, é um modelo que nos fará correr sérios riscos de sustentabilidade e não é compatível para a 1ª Liga", frisou.

O candidato considera, assim, que "estas serão as eleições de maior responsabilidade, mas também de maior risco." "Por isso, todos ganhamos mais em perceber os prós e os contras sobre o modelo de gestão possível", acrescentou.

Para o próximo mandato, e em função do novo modelo, Paulo Meneses pretende criar uma equipa de sub-23, por entender que a formação terá um peso fundamental para o futuro desportivo do clube. O projeto contempla a construção de uma nova academia desportiva ou, então, na requalificação do complexo desportivo do Leões de Seroa (clube amador do concelho pacense) para receber os vários escalões de formação e transformar os sintéticos da Mata Real em relvados naturais.