N’Dri Koffi oficializado no P. Ferreira

O Paços de Ferreira oficializou a contratação de N’Dri Koffi até ao final da temporada por empréstimo do Reims, confirmando a notícia avançada em primeira mão por Record.A Mata Real abre portas para receber o seu mais recente reforço. N’Dri Koffi integra o plantel do FC Paços de Ferreira, proveniente do Stade de Reims, através de um empréstimo válido até ao final da época.Nesta temporada, o avançado costa-marfinense de 19 anos fez cinco jogos e marcou quatro golos pela equipa B do Stade de Reims – que também representou em 2020/2021 – e alinhou em 12 partidas da equipa principal, entre a primeira liga francesa e a Taça de França. A sua estreia na Ligue 1 foi diante do Rennes, tendo marcado o segundo golo da vitória por 0-2.