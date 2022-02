Nico Gaitán chamado para Braga

O P. Ferreira desloca-se este sábado a Braga (15H30) com os índices motivacionais em alta e com Nico Gaitán na lista dos convocados. César Peixoto confirmou que o argentino já será opção, mas não deverá ser titular."O Nico [Gaitán] está a treinar a cem por cento com a equipa, mas ainda devemos ter os cuidados necessários. Será um jogador importante pela qualidade que tem no último passe e na zona de decisão. Sabe gerir o ritmo do jogo e faz bem a gestão com bola. Estão todos convocados, pelo que o Nico também vai a Braga"."O Sp. Braga vale pelo seu todo. Tem jogador o Moura naquela posição, mas depois tem o Ricardo Horta, o Medeiros, o Vitinha num grande momento, o Al Musrati que dispensa apresentações. O Galeno era importante, mas a equipa tem muitos para o substituir e continuar a ter qualidade. Não altera nada. O que importa é o padrão, as dinâmicas, a estrutura, enquadrando os aspetos coletivos. Temos de aproveitar os espaços onde possamos explorar"."Vou mexer para a frente. Se fosse um treinador mais velho era capaz de esconder a estratégia, mas vou mexer para a frente. A equipa vai apresentar-se dentro do expectável. No último jogo com o Portimonense, depois do primeiro golo pedi ao intervalo para a equipa ir à procura do segundo. Quando tivermos uma vitória robusta, a equipa vai ficar ainda mais confiante. Já pratica um bom futebol. O nosso pensamento é tentar ter bola, ser uma equipa mais ofensiva e é para isso que vamos trabalhar"."Os reforços têm ajudado. Entraram bem, mas faltou a finalização. O Koffi tem potencial. O Denilson veio de dois jogos sem jogar e tem de ganhar o ritmo, ele tem a nossa confiança. Neste jogo com o Portimonense criámos mais oportunidades, mas tem faltado o clique. Já metemos mais gente na frente e o passo seguinte será a bola entrar. Estaria preocupado se não criássemos oportunidades"."O balanço é positivo. Poderia ser melhor, se tivéssemos conseguido mais pontos contra o Boavista e Portimonense, principalmente neste jogo em que merecíamos a vitória. Seria um balanço ainda mais positivo. Perdemos apenas um jogo [Benfica], ganhámos dois e empatámos quatro. Não é o ideal, mas é positivo. Ainda não expressa na classificação porque está tudo embrulhado, é um campeonato muito competitivo, precisamos de duas vitórias seguidas para dar o salto".