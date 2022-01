Nico Gaitán oficializado no Paços de Ferreira

O Paços de Ferreira acabou de oficializar a contratação de Nico Gaitán até ao final da temporada, tornando-se na principal surpresa deste mercado de inverno para o treinador César Peixoto."Nico Gaitán chega à Mata Real. O experiente médio, internacional pela seleção da Argentina, é o quinto reforço deste mercado de inverno.Formado no Boca Juniors, onde também iniciou a sua carreira como sénior, Gaitán representou, posteriormente, SL Benfica, Atlético de Madrid, Dalian Pro, Chicago Fire, Lille, SC Braga e Peñarol – clube que o recebeu no último trimestre de 2021 e pelo qual fez dez jogos, ajudando na conquista do título uruguaio.No seu palmarés, o novo reforço do FC Paços de Ferreira conta com três campeonatos portugueses, duas Taças de Portugal, cinco Taças da Liga, uma Supertaça Cândido de Oliveira, um campeonato argentino, um campeonato uruguaio, uma Liga Europa e uma Recopa Sudamericana.Esta é, assim, a terceira passagem de Nico Gaitán pelo principal escalão do futebol português, onde soma 170 jogos e marcou 27 golos".