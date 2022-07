O P. Ferreira oficializou esta quinta-feira a contratação de Nigel Thomas para as próximas três temporadas. O extremo, de 21 anos, chega a custo zero depois de terminar a ligação com o PSV Eindhoven, onde jogou nas últimas épocas pela equipa B.O clube voltou a utilizar as redes sociais para apresentar o novo reforço com o habitual vídeo do ‘Abílio’, num formato original adotado esta época na apresentação dos novos jogadores.