Nigel Thomas perto do Paços de Ferreira O extremo, de 21 anos, já tem acordo com os castores. Tem nacionalidade holandesa e do Curaçau e estava no PSV Eindhoven B





• Foto: Nigel Thomas/Instagram