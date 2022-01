E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O P. Ferreira anunciou esta sexta-feira o segundo reforço cedido pelo Stade de Reims. Trata-se de Noa Cervantes, extremo de apenas 18 anos que ficará até ao final da época, cedido pelo emblema francês no âmbito do protocolo de cooperação entre os dois clubes assinado há dois anos.Noa Cervantes foi internacional pela seleção francesa Sub-16 e jogou apenas na equipa B do Reims, onde somou 14 jogos e marcou seis golos.Em sentido contrário deverá estar Matchói, médio promissor dos castores, que deverá ser cedido ao Reims, também a título de empréstimo.