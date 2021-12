Notícia Record: Jorge Simão de saída do Paços de Ferreira

Jorge Simão está de saída do Paços de Ferreira. Record sabe que o presidente e o treinador vão reunir-se este sábado para tratar da desvinculação.Com a derrota já nos descontos diante do Gil Vicente, o P. Ferreira ampliou para dez o número de jogos sem ganhar no campeonato. Sexta-feira, o treinador assumiu momento complicado."É difícil encontrar alento da forma como perdemos. Se eu quisesse escrever um guião o mais dramático possível, não conseguiria imaginar um desfecho destes. Foi tremendamente injusto e inacreditável, mas o futebol é isto. Quando optei por fazer disto a minha vida, guiei-me por determinados princípios, que sempre estarão comigo, e um deles é nunca desistir", começou por dizer o técnico dos castores, que atualmente são 13.ºs, com 11 pontos.E depois acrescentou: "Cruzei-me com o presidente quando vinha para a sala de imprensa, mas qualquer decisão não tem de partir do treinador. Estou aqui para trabalhar enquanto quiserem que esteja para trabalhar. Tenho princípios pelos quais me agarro na minha carreira, e que já deram frutos, e um deles é não desistir".