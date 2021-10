Novo autocarro à vista

O P. Ferreira vai apresentar esta manhã (10 horas) o novo autocarro para as deslocações do plantel profissional. O veículo estará em exposição junto à porta 4 do estádio Capital do Móvel e ficará de portas abertas para os adeptos poderem apreciar seu interior.

A SDUQ pacense decidiu reforçar a frota automóvel, que ficará agora com três autocarros à disposição para o transporte das equipas dos vários escalões

No campo desportivo, o treinador Jorge Simão teve ontem mais um treino de preparação para a receção ao Arouca, num jogo onde são de prever algumas alterações na equipa em relação à que entrou na Taça de Portugal. O embate com os arouquenses deverá registar o regresso de Fernando Fonseca à titularidade depois de um período de ausência devido a lesão.