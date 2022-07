Novo teste para avaliar reforços

O P. Ferreira realiza esta manhã (10h30) mais um teste de pré-temporada, desta vez frente a um adversário que vai permitir a César Peixoto retirar ilações importantes sobre os reforços que chegaram ao clube. O jogo com o Moreirense (realiza-se em Vila Chã, Esposende) será interessante para avaliar as qualidades de Holsgrove, João Magno e Nigel Thomas e perceber melhor se estão capacitados para colmatar as lacunas identificadas pelo treinador nestas primeiras semanas de trabalho. De resto, Simão Rocha foi o primeiro jogador a ser dispensado do plantel. O lateral-esquerdo foi cedido ao Torreense, onde já jogou na época passada, também por empréstimo dos castores.