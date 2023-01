Nuno Lima: «Aqueles primeiros 10 a 15 minutos estragaram completamente uma estratégia de jogo»

Nuno Lima foi titular pelo Paços de Ferreira na derrota (0-2) ante o Benfica e lamentou os dois golos consentidos a abrir a partida."Sim, aqueles primeiros 10 a 15 minutos estragaram completamente uma estratégia de jogo. Um grande livre desbloqueou mas apesar disso, há que ressalvar a atitude que a equipa teve em lutar e ir atrás do resultado", começou por dizer à Sport TV, abordando o facto de os castores terem enviado três bolas aos ferros no encontro."Sim, é verdade que a sorte não nos tem acompanhado nestes jogos em casa, contra o Sp. Braga e o Benfica. Estamos melhor em termos de finalização, a arriscar mais, um sinal de muito trabalho, e agora é continuar que muitas bolas entrarão e seremos felizes", enalteceu o defesa português."Estamos contentes com o que fizemos com o Sp. Braga e principalmente nesta segunda parte com o Benfica. Lógico que não há vitórias morais, mas a nossa luta continua."