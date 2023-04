Nuno Lima e a derrota com o FC Porto: «Há que ressalvar a alma e a entrega da equipa»

Nuno Lima mostrou-se desapontado com o resultado obtido pela equipa na receção ao FC Porto (derrota por 2-0), mas elogiou a prestação dos seus companheiros enquanto houve igualdade numérica dentro das quatro linhas - Jordan Holsgrove foi expulso nos minutos finais da primeira parte por acumulação de cartões amarelos.

"Acho que onze para onze estivemos muito bem, controlámos os ataques do FC Porto e sabíamos o que iam explorar. Trabalhámos bem isso, fomos felizes em igualdade numérica, mas após a expulsão, aquilo que já seria difícil, torna-se ainda mais complicado. Mesmo assim, a equipa bateu-se muito bem, sabíamos que com menos um nos íamos ressentir fisicamente, mas há que ressalvar a alma e a entrega da equipa", começou por dizer o defesa, aos microfones da Sport TV.





"Sabíamos que iam explorar a profundidade. Eles trabalham isso muito bem, mas conseguimos travar muitas dessas situações. Não conseguimos limpar todas, mas fizemos um bom trabalho defensivo.""Penálti? É uma situação normal de jogo. Toquei no pé do jogador, mas não foi com intenção de o magoar e nem sequer o tirei da jogada. Cabe aos árbitros julgar estes lances.""Acho que esta época nunca foi fácil. Quando estávamos com dois pontos, davam-nos como mortos e recuperamos. Agora, sabemos que a tarefa está mais difícil, mas o grupo não vai desistir, vai lutar até ao fim e enquanto houver esperança vamos estar aqui para lutar pelo símbolo e pelo clube", terminou.