Nuno Lima: «Fizemos um jogo bem coeso defensivamente»

Nuno Lima admitiu que o Paços de Ferreira sentiu dificuldades nos minutos iniciais da partida com o Sp. Braga, mas realçou o bom jogo defensivo que os pacenses apresentaram a partir daí.





"Na primeira parte, sentimos algumas dificuldades nos primeiros dez minutos. Entretanto, conseguimos acertar, fazer um jogo personalizado, bem coeso defensivamente. Jogo mais partido no fim quando fomos atrás da vitória. Naturalmente, houve algumas falhas de compensação, mas faz parte com a ânsia da vitória", apontou."Não pode ser um balanço positivo, porque entramos em qualquer competição para ganhar e queríamos ir à final four. Saímos contentes com o que fizemos, mas temos de tirar ilações das coisas menos boas e melhorar isso.""Sempre bom para os jovens ter estes jogos para nos mostrarmos, não ao treinador que já nos conhece e sabe do nosso valor, mas para mostrarmos o nosso futebol, ganharmos confiança e sermos mais um para ajudar", finalizou.