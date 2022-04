Nuno Santos: «Chega de olhar para baixo»

A aproximação do P. Ferreira aos lugares cimeiros da classificação fizeram redefinir os objetivos da equipa no campeonato. Com a permanência praticamente assegurada, a missão será atingir o 6º lugar... "Trabalhamos sempre no máximo e com o objetivo de olharmos mais para cima. Esta equipa tem muita qualidade e já chega de olhar para baixo", referiu Nuno Santos, satisfeito com a exibição contra o Marítimo, considerando ainda: "Fizemos um grande jogo, seguro, e merecemos a vitória."André Ferreira também reforçou a vontade de continuar a subir na tabela. "Estamos muito confiantes desde que o treinador chegou, agora queremos os pontos para a permanência e continuar a olhar para cima, porque a equipa tem qualidade para mais", comentou.