Nuno Santos marcou ao Benfica e não festejou: «Jogo especial para mim»

Nuno Santos foi um dos elementos em destaque na formação do Paços de Ferreira, ao inaugurar o marcador no Estádio da Luz. O jogador de 22 anos, emprestado pelo Benfica aos castores, não festejou o golo. No rescaldo, admitiu que foi um 'jogo especial' e que a equipa deixou uma boa imagem apesar do desaire."Foi sem dúvida um jogo especial para mim e também foi especial marcar. Neste momento estou no Paços de Ferreira e tenho de fazer o meu trabalho pelo clube. Hoje queríamos a vitória para continuar na prova rainha, mas infelizmente não conseguimos. Creio que deixámos uma boa imagem e acho que o resultado é um pouco exagerado", começou por dizer o médio à TVI24."Estávamos em bloco baixo e sentíamo-nos confortáveis. Depois foi a individualidade do Grimaldo, que naquele livre fantástico conseguiu fazer o golo. Foi esse o momento decisivo para a reviravolta do Benfica. Mas há que realçar o nosso trabalho. Apesar do resultado ter sido 4-1, demos tudo, como em todos os jogos", concluiu.