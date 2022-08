O insólito convite do P. Ferreira aos fãs de Coldplay: «Podes ouvi-los num estádio por um preço bem mais barato»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Não conseguiste bilhete para #Coldplay? Olha que ainda há bilhetes para o @fcpf x @estorilpraiasad de amanhã e os Coldplay tocam na nossa instalação sonora. Podes ouvi-los num estádio por um preço bem mais barato #DefendeOAmarelo #FCPFGDPF #LigaPortugalBwin pic.twitter.com/yx8LgeTxew — FC Paços de Ferreira (@fcpf) August 25, 2022

Aproveitando a euforia criada em torno da venda de bilhetes para o concerto dos Coldplay - que entretanto até ganhou uma data extra -, o Paços de Ferreira deixou nas redes sociais uma bem humorada sugestão aos fãs da banda britânica."Não conseguiste bilhete para #Coldplay? Olha que ainda há bilhetes para o @fcpf x @estorilpraiasad de amanhã e os Coldplay tocam na nossa instalação sonora. Podes ouvi-los num estádio por um preço bem mais barato", escreveram os castores, partilhando um vídeo captado no Estádio Cidade do Móvel com a música 'Yellow' a tocar em fundo.