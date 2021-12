Oficial: César Peixoto é o novo treinador do Paços de Ferreira

O Paços de Ferreira oficializou a contratação de César Peixoto, treinador que sucede a Jorge Simão, tal como Record já avançara . O técnico deverá orientar o treino desta quinta-feira e irá a jogo no sábado.Este será o regresso de César Peixoto ao ativo, depois de ter começado a época passada ao serviço do Moreirense. O seu trajeto como treinador principal conta com passagens por Chaves, Académica e Varzim. O técnico, de 41 anos, terá agora a responsabilidade de recuperar rapidamente os índices anímicos da equipa e recolocá-la na senda das vitórias, o que já não acontece há oito jogos consecutivos. O último triunfo foi frente ao Águias do Moradal, para a Taça de Portugal.