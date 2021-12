Oficial: Jorge Simão já não é o treinador do P. Ferreira

Confirmou-se o cenário adiantado por Record na manhã deste sábado: Jorge Simão já não é o treinador do P. Ferreira.



A oficialização da saída do técnico foi feita há minutos através de um comunicado publicado no site do clube pacense. Note-se que esta foi a quinta 'chicotada' da época na Liga Bwin, depois das sucedidas no Santa Clara, Belenenses SAD, Marítimo e Moreirense.



Leia o comunicado na íntegra:



"A direção do FC Paços de Ferreira SDUQ Lda. e a equipa técnica, liderada pelo mister Jorge Simão, reuniram no dia de hoje e, de forma perfeitamente consensual, digna e responsável, entenderam fazer cessar com efeitos imediatos o contrato de trabalho celebrado, pelo que a partir da presente data estão terminadas as suas funções no Clube.



A direção do FC Paços de Ferreira SDUQ Lda. pretende reconhecer de forma veemente e sincera o profissionalismo, dedicação e competência de toda a equipa técnica, que infelizmente não foi possível materializar em resultados desportivos.



Ambas a partes desejam as maiores felicidades, sucessos profissionais e institucionais, numa ligação que num clube como o FC Paços de Ferreira perduram além das relações contratuais".