Os dois nomes que estão na linha de sucessão de Jorge Simão no P. Ferreira

João Pedro Sousa, que deixou recentemente o Boavista, e Mário Silva, que está sem treinar desde que saiu do Rio Ave, na temporada passada, são, segundo apurou, os mais fortes candidatos a suceder a Jorge Simão no comando técnico do P. Ferreira.Acertado o acordo para a desvinculação de Jorge Simão, o presidente Paulo Meneses está, agora, a analisar a melhor opção para comandar a equipa.