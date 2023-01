P. Ferreira após reagendamento dos jogos com Benfica e Gil: «Foi a solução possível»

O Paços Ferreira cedeu às pretensões iniciais de evitar defrontar o Benfica no dia 26 de janeiro, conseguindo atenuar as suas preocupações com o adiamento do duelo com o Gil Vicente para 31 de janeiro. Este acerto no calendário vai permitir adiar em um dia o embate com os minhotos e espaçar os três jogos que os castores terão em casa na mesma semana: começa no sábado com a receção do Sp. Braga, segue-se o Benfica (26 de Janeiro) e o Gil Vicente (31 janeiro).

Em comunicado, A SDUQ pacense explicou os argumentos que a fizeram tentar evitar a todo o custo receber o Benfica na próxima semana.

"O facto de a alteração implicar a realização de três jogos consecutivos na condição de visitado no espaço de uma semana iria trazer graves consequências para as condições do relvado do Estádio Capital do Móvel;

Em termos de organização, a realização de três eventos em que se prevê uma grande deslocação de adeptos e de meios em tão curto espaço de tempo também obrigaria a uma estressante capacidade de resposta da nossa estrutura, o que não poderá ser desvalorizado face à responsabilidade em causa;

O facto de a terceira partida da série ser frente a um adversário direto na prossecução do objetivo de manutenção na I Liga também nos condiciona face à natural falta de rotina em jogos tão consecutivos e à grande desvantagem entre ambos os clubes envolvidos, relativamente aos dias de descanso prévios à partida (o que aumenta consideravelmente o risco de lesões para os nossos atletas);

O elevado número de jogos do nosso clube a dias da semana que não o sábado ou o domingo e que impede uma parte significativa dos nossos adeptos de acompanhar ao vivo a sua equipa."

A argumentação não foi suficiente para evitar que a Liga ratificasse o que já pretendia fazer, pelo que a solução do Paços de Ferreira passar por abordar o Gil Vicente e tentar o adiamento, o que acabou por acontecer e que mereceu uma nota de agradecimento público ao clube de Barcelos:

"Embora não seja de todo o cenário que pretendíamos, consideramos ter-se encontrado a solução possível, e não podemos deixar de agradecer publicamente ao Gil Vicente FC pelo facto de concordar com a realização do nosso jogo no dia 31, ao invés do inicialmente planeado dia 30."