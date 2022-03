P. Ferreira coloca ponto final nas dúvidas e anuncia futuro de César Peixoto

O P. Ferreira oficializou este domingo a renovação do contrato com César Peixoto, que terminava ano final desta época. O treinador foi contratado para substituir Jorge Simão e conduziu a equipa para os lugares que garantem praticamente a permanência, motivo para o qual mereceu a confiança do presidente pacense."A renovação já estava acertada há algumas semanas. Acertámos a continuidade, mas não falámos de números nem de duração do contrato. O César sabe que quando não se sentir feliz e quiser ir embora estará à vontade", referiu Paulo Meneses, lembrando depois que a contratação de César Peixoto foi "das mais contestadas e ninguém estava à espera que estivéssemos nesta situação".Por sua vez, o treinador pacense agradeceu a confiança e atribuiu o mérito dos resultados aos jogadores. "Sinto-me feliz neste clube, por ser o primeiro onde trabalho e penso 24 horas apenas só sobre futebol. O clube tem uma estrutura pequena, mas é muito bem organizada", sustentou.O anúncio surgiu na conferência de imprensa depois da vitória sobre o Moreirense, por 2-1