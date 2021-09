P. Ferreira empresta José Oliveira

Com 19 anos, José Oliveira é o guarda-redes mais jovem nos quadros do P. Ferreira, mas vai ser agora emprestado ao Sanjoanense, equipa que milita dois escalões abaixo da Liga Bwin.





Depois da chegada de Igor Vekic, nova contratação que se encontra em serviço internacional pela Eslovénia, o plantel de Jorge Simão contava com quatro nomes para a baliza da equipa principal, incluindo André Ferreira e o ainda lesionado Jordi.Nesse sentido, prevendo a recuperação do brasileiro e para não estagnar o crescimento do jovem formado nos escalões jovens pacenses, José Oliveira ruma até à formação da Liga 3.