P. Ferreira leva a melhor sobre Vizela em jogo de preparação

O P. Ferreira e o Vizela defrontaram-se esta manhã, em Lousada, num jogo de preparação que os castores ganharam por 2-1, com o golo decisivo a ser apontado por Denilson, o mais recente reforço dos pacenses.





Antes disso, na primeira parte, um autogolo de Aidara deu vantagem à formação de Jorge Simão, enquanto o golo do empate foi da autoria de Nuno Moreira, um dos reforços do vizelenses para a nova época.O onze inicial do P. Ferreira foi composto por André Ferreira na baliza, Jorge Silva, Lima, Maracás e Luís Bastos na defesa, Abbas Ibrahim, Matxhoi, Juan Delgado e Adriano no meio-campo, e João Pedro e Douglas Tanque no ataque. Foram ainda utilizados Jordi; Marco Baixinho, João Vigário, Uilton, Pedro Martelo, Denilson, Lucas Silva, Gonçalo Sousa, Parano e Silvera.Do lado do Vizela, os onze escolhidos foram Ivo Gonçalves na baliza, Ofori, Bruno Wilson, Aidara e Kiki na defesa, Marcos Paulo, Marcelo e Samu na zona média, e Kiko Bondoso, Cassiano e Nuno Moreira na frente de ataque. No decorrer do encontro, entraram também Manuel Baldé, Maviram, Alex Méndez, Raphael Guzzo, Cann, Tomás Silva, Adeyemo, João Pais, David, Hugo Oliveira e Schettine.