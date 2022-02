O Paços de Ferreira vai oferecer aos adeptos do clube a viagem e o bilhete de acesso ao estádio do Jamor para assistir ao jogo com o Belenenses SAD, agendado para sexta-feira (20h15).O horário tardio e a distância da viagem são os contratempos que a SDUQ pacense pretende contornar para sentir o apoio dos adeptos num jogo importante para as contas da permanência. A saída do autocarro está prevista para as 15h30, junto à porta 3.