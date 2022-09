E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

.@Sporting_CP, não é assim tão difícil



Boa sorte aos clubes portugueses em prova nas competições europeias! pic.twitter.com/9oqXoIH5Pa — FC Paços de Ferreira (@fcpf) September 13, 2022

O Sporting recebe esta terça-feira (17h45) o Tottenham e o Paços Ferreira aproveitou para lembrar o dia em que venceu a equipa inglesa na Mata Real por 1-0. Uma transição finalizada por Lucas Silva valeu o triunfo mais mediático da história europeia dos pacenses."Sporting, não é assim tão difícil", 'atirou' o Paços Ferreira, recordando o lance do único golo do jogo realizado a 19 de agosto de 2021. Os pacenses aproveitaram ainda para desejar sorte a todas as equipas portuguesas presentes nas competições europeias.