P. Ferreira reúne-se com a Liga por causa da bancada: adeptos do Sporting denunciaram perigo

Fonte do Paços de Ferreira revelou aque a direção do clube se irá reunir com a Liga esta segunda-feira, às 18 horas, para discutir a situação da bancada do Estádio Capital do Móvel, sendo certo que será feita uma vistoria urgente. A mesma fonte garante que o Paços entregou o termo de responsabilidade da estruturas em tempo útil.Foram vários os adeptos leoninos que ontem denuciaram nas redes sociais a existência de um buraco na bancada amovível no estádio do Paços de Ferreira durante o jogo entre as duas equipas (vitória dos verde e brancos por 2-0) e a 'Directivo Ultras XXI', uma das claques do Sporting, partilhou nas redes sociais um vídeo. "Enquanto um cartão do adepto for prioritário, em vez da segurança dos adeptos e as condições nas bancadas, estarão desde logo errados na sua ideologia! Hoje mais uma vergonha no estádio do Paços de Ferreira, onde adeptos caíram e poderia ter-se dado outra tragédia! Discutam e façam o que tem de ser feito para que todos possamos ir à bola em segurança!", escreveu a claque.