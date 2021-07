P. Ferreira sem mais casos de Covid-19: castores avançam para estágio

Depois dos quatro casos de Covid-19 detetados no plantel (dois dos quais já tinham sido vacinados), o P. Ferreira realizou nova ronda de testes no dia de ontem e hoje confirma que daí não surgiu mais nenhum caso positivo do novo coronavírus.





Os castores indicam ainda que irão entrar em estágio num hotel, "mantendo assim controlada a rede de contactos"."O Futebol Clube de Paços de Ferreira informa que foi ontem realizada uma nova bateria de testes PCR-Rt a toda a estrutura do futebol profissional, sendo que todos os resultados foram negativos.O plantel irá agora entrar em estágio numa unidade hoteleira, mantendo assim controlada a rede de contactos. Além disto, todas as indicações dadas pelas autoridades de saúde serão rigorosamente garantidas e cumpridas no decorrer dos trabalhos a realizar nos próximos dias."