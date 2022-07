P. Ferreira vence seleção concelhia no primeiro teste da pré-temporada

O P. Ferreira venceu este sábado a seleção concelhia, por 3-0, no primeiro teste de pré-temporada do novo plantel. César Peixoto utilizou a maioria dos jogadores que estiveram emprestados com o propósito de iniciar o processo de análise individual e este aspeto foi bem aproveitado pelos avançados Pedro Martelo e Dor Jon, que marcaram os dois primeiros golos dos castores, num desafio com duas partes de 30 minutos.Com jogo de sentido único, o resultado final foi alcançado na derradeira jogada, apontado por Juan Delgado.Jogaram pelo P. Ferreira: Jordi, Fernando Fonseca, Lima, pedro Ganchas, Luís Bastos, Rui Pires, Holsgrove, Matchói, Lucas Silva, Pedro Martelo e Simão Rocha. Jogaram ainda: Zé Oliveira, Miguel Mota, Ibrahim, Bruno Silva, Uilton, Dor Jan e João Magno.3’ 1-0 Pedro Martelo45’ 2-0 Dor Jan60’ 3-0 Juan Delgado