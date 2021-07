O Paços de Ferreira venceu esta terça-feira de manhã o Marítimo por 2-1, em mais um jogo de preparação para a nova época. Os pacenses aplicaram assim a primeira derrota aos madeirenses, que até aqui tinham somado apenas vitórias nesta pré-temporada, precisamente na despedida do estágio realizado no norte do país.





O jogo realizou-se no Complexo Desportivo de Lousada e os golos foram apontados por Nuno Santos e Douglas Tanque, do lado pacense; e pelo iraniano Ali Alipour, do lado insular.Julio Velázquez alinhou com esta equipa: Pedro Teixeira; Cláudio Winck, Zainadine, Matheus Costa e Vítor Costa; Iván Rossi, Pelágio e Xadas; André Vidigal, Joel e Henrique. Jogaram ainda Tim Soderstrom, Moises Mosquera, Leo Andrade, Fábio China, Diogo Mendes, Beltrame, Milson, Rúben Macedo e Alipour.