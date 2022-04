Paços classifica como "surreal" o "penálti fantasma" sobre Paulinho

O penálti assinalado sobre Paulinho ao minuto 15 continua a gerar polémica, já depois de também o Benfica ter apontado o dedo ao trabalho do VAR do jogo entre o Sporting e o Paços de Ferreira. Desta feita, foram os castores a mostrarem-se muito duros com o trabalho da equipa de arbitragem de Alvalade, na crónica publicada no site oficial e que tem como título "Paços controlou o jogo até sofrer penálti fantasma".No texto produzido, as críticas não cessaram por parte do emblema pacense. "A equipa sportinguista acabou por se adiantar no marcador através de um penálti surreal que o VAR sinalizou ao árbitro Vítor Ferreira, quando este tinha acertado na amostragem de cartão amarelo a Paulinho, do Sporting, por tentar enganá-lo atirando-se para o chão dois passos após ter passado pelo guarda-redes André Ferreira. O certo é que foi o lance oportuno para desbloquear as grandes dificuldades que o Sporting estava a sentir para entrar na área pacense, pois Pablo Sarabia transformou a grande penalidade em golo, que ditou o 1-0 registado ao intervalo", pode ler-se no site oficial dos castores.Após o penálti ser confirmado pelo VAR, e depois de o árbitro Vítor Ferreira ter primeiramente ajuízado como simulação de Paulinho, Sarabia converteu o castigo máximo e colocou o Sporting a vencer por 1-0 em Alvalade.