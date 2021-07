Paços de Ferreira agradece gesto de fair-play de Álvaro Pacheco

O jogo de preparação entre o Paços de Ferreira e o Vizela ficou marcado pela lesão grave de Jordi, guarda-redes dos castores. Perante o sucedido, o conjunto pacense fez questão de enaltecer um gesto em específico do treinador Álvaro Pacheco.





"No momento da lesão de Jordi, a bola ficou à mercê de um atleta do FC Vizela que, na altura, fez o 2-1. Logo de seguida, o técnico Álvaro Pacheco pediu ao árbitro para invalidar o golo, tendo a partida reiniciado na área com a bola em nossa posse. Gratidão. Respeito. União. Obrigado, Futebol Clube de Vizela!", escreveu o P. Ferreira nas redes sociais.A lesão de Jordi viria a confirmar-se grave, já que o brasileiro sofreu uma rotura do tendão de Aquiles.