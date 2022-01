Paços de Ferreira anuncia chegada de Gaitán de forma original

O Paços de Ferreira anunciou a chegada de Nico Gaitán através da partilha de um vídeo a ironizar com a apresentação feita pelo Sp. Braga na chegada do argentino na época passada. No vídeo vê-se o castor (símbolo do clube) com uma caçadeira a disparar na direção de uma avioneta, abrindo-se depois um para-quedas. A oficialização está para breve.