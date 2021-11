Paços de Ferreira anuncia renovação de Jordi com 'ajuda' de... Marta Temido

Jordi acertou esta quinta-feira a renovação do contrato com o Paços de Ferreira até 2024. O clube anunciou o vínculo utilizando as redes sociais: "Tanto se destaca a importância do reforço das nossas defesas que já cumprimos a nossa parte: Jordi continuará connosco até 2024", pode ler-se, juntamente com uma fotografia curiosa onde aparece a Ministra da Saúde, Marta Temido.O guarda-redes brasileiro, de 28 anos, está lesionado desde o início da temporada e estava em final de contrato, mas a SDUQ entendeu prolongar a ligação com o jogador que apenas deverá regressar aos relvados na próxima temporada.